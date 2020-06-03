Додон и Красносельский провели телефонный разговор: о чем шла речь

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Игорь Додон и Вадим Красносельский провели сегодня телефонный разговор по обоюдной инициативе. Стороны обменялись мнениями по поводу ситуации переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем, обсудили некоторые результаты заседаний рабочих групп по укреплению доверия.

Додон и Красносельский условились продолжать диалог для того, чтобы находить решения проблем, которые будут способствовать укреплению доверия между людьми на обоих берегах Днестра. Отдельно они проанализировали сложившуюся ситуацию в Зоне безопасности, в прилегающих к Днестру районах. Особенно обратили внимание на ситуацию в сёлах Дубоссарского района: Кочиеры, Васильевка, Новая Моловата, Роги и др., село Копанка Каушанского района и другие – жители которых вынуждены добираться на правый берег только посредством парома через Днестр. Такое положение имеет место вследствие ряда мер, предпринятых приднестровскими структурами по борьбе с эпидемией вируса COVID-19, что стало причиной серьёзных проблем для жителей данных населенных пунктов.

Президент Молдовы и лидер Приднестровья достигли договорённости, что сторонами будут предприняты необходимые меры по упрощению передвижения жителей между двумя берегами Днестра.

– Подтвердил, что Кишинев со своей стороны предпримет усилия по недопущению каких-либо мер или действий, которые могли бы быть направлены на ущемление прав жителей приднестровского региона. Выразили общую с господином Красносельским точку зрения, что необходимо предпринять все необходимые действия по защите людей в борьбе вирусом. Здоровье людей является высшей ценностью, но при этом необходимо оказывать содействие и в вопросах преодоления социально-экономических последствий, – отметил Игорь Додон по итогам проведенной беседы на своей странице в соцсети.

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