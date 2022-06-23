Додон: Хуже, чем при Санду, в Молдове не было, нет и не будет. Отправить в отставку эту власть можно только сообща (ВИДЕО)

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Оппозиции нечего делить. Хуже, чем сейчас, при Майе Санду, в Молдове не было, нет и не будет. Партии должны отложить в сторону личные обиды и идеологические разногласия и выступить единым фронтом против действующей власти. Так считает Игорь Додон.

– Пока мы едины – мы непобедимы. Понятно, что есть вопросы, есть обиды, но я как нашёл общий язык с Ворониным в прошлом году? У нас что, с Ворониным не было обид с 2011 года, когда мы разошлись? Но в прошлом году перед лицом опасностью мы нашли силы, я вышел с инициативой, и мы вместе пошли на выборы. Создали блок в парламенте, этот блок действует, они борются и будут бороться дальше. Это единственная альтернатива нынешней власти. Мы с Ворониным смогли это сделать, и пусть все остальные объединятся, чтобы снести эту власть. Иначе по одному каждого будут бомбить, как меня, – сказал он.

Экс-президент также добавил, что не сдастся, отметив, что выстоять – для него дело принципа.

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