Додон: Худшее впереди. Нужны досрочные президентские и парламентские выборы, иначе Молдова не выживет

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То, что происходит сейчас в Молдове, ещё не настоящий кризис. Он впереди: нас ждут тяжёлая осень и ещё более тяжёлая зима – возможно, даже более тяжёлая, чем мы можем себе представить. Об этом на своей странице в соцсети пишет пятый президент страны, председатель Молдавско-Российского делового cоюза Игорь Додон. Он подчёркивает, что во всех экономических и социальных проблемах, с которыми сталкиваются граждане, виновата вся власть, а потому необходимы досрочные президентские и парламентские выборы, иначе страна просто не выживет.

Игорь Додон отмечает, что доходы бюджета в настоящее время более чем на 7,4% ниже, чем в прошлом году. Другими словами, ниже и платёжеспособность правительства. Кроме того, ожидается резкий спад в сельском хозяйстве (по оценкам экспертов – не менее чем на 30%), промышленности (уже подтверждённая тенденция в первом квартале – минус 21%), энергетический кризис и новая волна роста цен.

– Отчаянные попытки отвлечь внимание от экономической и социальной катастрофы с помощью политических дел и телешоу уже никого не впечатляют, что подтверждают и последние опросы общественного мнения. Попытка прикрыть управленческие ошибки и очевидную некомпетентность правителей перспективой европейской интеграции больше не вызывает доверия. Вывод очевиден: у нас самая слабая и некомпетентная власть за последние десятилетия как на исполнительном, так и на законодательном уровне – правительство, парламент и президентура. Все они непосредственно виноваты в экономических и социальных проблемах, с которыми сталкиваются граждане. Выход один – досрочные президентские и парламентские выборы. Молдова не выживет экономически и как государство до очередных выборов, – подчеркнул Игорь Додон.

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