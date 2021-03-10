Додон – Хогану: Действия и заявления всех политиков должны оставаться в рамках Конституции (ФОТО, ВИДЕО)

Додон – Хогану: Действия и заявления всех политиков должны оставаться в рамках Конституции (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития двусторонних отношений, подчеркнули важность их дальнейшего развития и углубления. 

Отдельно они говорили на тему внутриполитической ситуации в Республике Молдова.

– Я подтвердил принципиальную позицию Партии социалистов: все политические процессы в стране, заявления и действия руководителей государства и лидеров партий должны оставаться в рамках конституционного поля и действующего законодательства Республики Молдова. Кроме того, ПСРМ считает, что имеющиеся разногласия необходимо решить путем цивилизованного диалога, поскольку общество ждет от политиков решения острых социально-экономических проблем и ухудшающегося пандемического кризиса, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.


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