Додон: “Хочульки” Санду не пройдут! Пусть устраивает досрочные в президентуре или офисе ПДС (ВИДЕО)

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Партия социалистов не допустит проведения досрочных выборов, пока не будут вакцинированы минимум 300-400 тысяч граждан Молдовы и не будет закуплен ещё миллион доз прививки. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога.

– Пока не обеспечим вакцинацию 300-400 тысяч человек и пока не будет минимум 1 млн вакцин в Молдове, никаких досрочных выборов не будет! И “хочульки” президента никак не это не повлияют. Хочу заверить и Санду, и других, что социалисты не проголосуют за изменение бюджета для выделения денег на выборы, пока не обеспечим граждан вакцинами. Хочу посмотреть, как она придёт просить забрать деньги у врачей, детей, средства, предусмотренные для покупки прививок, и направить их на досрочные выборы, – сказал он.

Игорь Додон предложил Майе Санду, если ей так этого хочется, провести досрочные парламентские выборы у себя в офисе или в офисе ПДС, и даже в этом случае, уверен он, она их проиграет.

– Если хотим досрочные выборы – их можно организовать только путём диалога с парламентским большинством и только после массовой вакцинации граждан РМ. Мы не заберем ни бана из денег, предназначенных для вакцин, и не отдадим для проведения выборов, пока не стабилизируется ситуация в стране. Досрочные выборы для нас – не проблема, но по трупам мы не пойдём, – подытожил он.

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