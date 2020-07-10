Додон: Хочу увидеть подписи Санду и Нэстасе рядом с подписями Шора и Канду (ВИДЕО)

Додон: Хочу увидеть подписи Санду и Нэстасе рядом с подписями Шора и Канду (ВИДЕО)

Глава государства с нетерпением ждет, когда Майя Санду поставит свою подпись рядом с подписями Андриана Канду и Илана Шора под вотумом недоверия правительству Иона Кику. Об этом он заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”. Додон призвал Санду больше не скрывать, что она вступила в Альянс хаоса с группировками Плахотнюка, и отметил, что “об этом знают уже даже дети”. 

– Я хочу увидеть подписи Санду и Нэстасе рядом с подписями Шора и Канду – вместе с Плахотнюком. После того, как этому правительству удалось разрешить многие проблемы, после того, как нам удалось выделить помощь пенсионерам, деньги на сельское хозяйство и так далее, вы объявили, что на следующей неделе выдвигаете вотум недоверия правительству. Давайте. Я хочу увидеть  ваши подписи рядом, – сказал он. 

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