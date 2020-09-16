Додон: Хочу успокоить многих. Как минимум до конца кампании правительство Кику не уйдет и не будет отправлено в отставку! (ВИДЕО)

Додон: Хочу успокоить многих. Как минимум до конца кампании правительство Кику не уйдет и не будет отправлено в отставку! (ВИДЕО)

Глава государства расставил точки над “i” в рамках передачи на частном телеканале. 

– Хочу успокоить многих. До конца кампании по президентским выборам правительство Кику не уйдёт в отставку. Точка. Оппозиция не отправит правительство в отставку до конца кампании – я в этом уверен. Поэтому по меньшей мере в ближайшие два месяца этот кабинет министров, который, по моему мнению, справляется с ситуацией, останется и будет исполнять все свои законные обязанности. После могут быть разные сценарии, в том числе для объявления досрочных выборов, – сказал президент. 

Игорь Додон также отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, правительство Кику сумело найти возможность поддержать пенсионеров, повысить зарплаты врачам, помочь многим другим категориям граждан. Ни один другой кабинет министров лучше бы не справился, уверен он.

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