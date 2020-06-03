Додон: Группы Шора и Канду – из одного “теста”. Они хотят выиграть время для Плахотнюка (ВИДЕО)

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В Молдове есть политические силы, которые желают дестабилизации ситуации. Они надеются, что в этом случае громкие дела, которые в последнее время всё активнее расследуются Генеральной прокуратурой, будут “заморожены”. Об этом в рамках программы на радиостанции “Спутник Молдова” заявил Игорь Додон.

– Группы Шора и Канду – из одного “теста”. Это все понимают. У них одна цель – выиграть время для Плахотнюка и для Шора, потому что генеральный прокурор решительно настроен и делает конкретные шаги, а правительство принимает конкретные меры для возвращения аэропорта. Задача этой группировки – дестабилизировать ситуацию для того, чтобы этот кабинет министров пал, чтобы выиграть время, – сказал он.

Игорь Додон подчеркнул, что эта цель не имеет ничего общего с интересами граждан. Людей, отметил он, волнует совсем другое.

– Они не просят смены правительства, они не уверены, нужны ли досрочные выборы. Они хотят, чтобы власти решали их проблемы. Они говорят: “Мы вас выбрали, находите общий язык, находите выход из ситуации с пандемией, дайте деньги для сельского хозяйства, повысьте пенсии, зарплаты”. Поэтому все эти дискуссии в парламенте о смене правительства, о коалициях далеки от чаяний граждан, – сказал он.

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