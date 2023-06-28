Додон: Гросу и компания должны думать об интересах наших граждан, а не как понравиться своим кураторам (ВИДЕО)

Исполнительный секретарь ПСРМ, пятый президент Молдовы прокомментировал решение правительства о выходе Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

– Выход Молдовы из СНГ, будь то парламентская платформа или другие соглашения, – одна из стратегических ошибок во внешней политике нынешнего руководства страны. Гросу и остальным следует думать об интересах наших граждан, а не о том, как понравиться внешним кураторам. Мы сделали анализ экономических и других последствий таких решений. Они будут катастрофическими для наших производителей и граждан. Категорически нельзя совершать такие ошибки, даже если об этом очень просят западные партнёры, – сказал Игорь Додон.