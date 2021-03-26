Додон: Гречаный попросила Путина продлить режим беспошлинного экспорта молдавских товаров в Россию (ВИДЕО)

Додон: Гречаный попросила Путина продлить режим беспошлинного экспорта молдавских товаров в Россию (ВИДЕО)

Зинаида Гречаный обратилась к Владимиру Путину с просьбой о продлении режима беспошлинного экспорта молдавских товаров в Российскую Федерацию. Об этом председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщил в рамках нового выпуска своего видеоблога. Додон отметил, что аналогичное письмо Аурелиу Чокой направил своему российскому коллеге Михаилу Мишустину. 

– Мы надеемся, что наши российские коллеги рассмотрят эти два обращения и со стороны первого лица в стране, председателя парламента, и со стороны действующего премьера, чтобы и дальше наши производители имели возможность поставлять свои товары на российский рынок. Президент ничего не просила, она может просить, наверное, только у американцев и европейцев. Она этим не занимается, неинтересны ей эти вопросы. Но мы будем стараться эту проблему решить, – сказал он. 

Напомним, ранее по просьбе Игоря Додона Российская Федерация разрешила молдавским производителям беспошлинно ввозить свои товары в РФ.

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