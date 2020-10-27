Додон: Граждане поддерживают проведение взвешенной внешней политики

Додон: Граждане поддерживают проведение взвешенной внешней политики

Избиратели больше не задают на встречах вопросы на тему геополитики, отметил Игорь Додон в рамках передачи на частном телеканале. 

Кандидат подчеркнул, что его решение проводить взвешенную внешнюю политику нашло отклик и поддержку в рядах граждан.

В то же время Додон рассказал, что на проведенных им встречах практически не было провокаторов. Беседы с людьми были открытыми и плодотворными.

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