Додон: Граждане хотят, чтобы в Молдове были порядок и стабильность, и мы должны обеспечить это!

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Молдове нужны ответственная и взвешенная политика и руководители, которые будут заботиться о людях. Об этом на запуске своей предвыборной кампании заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что прошедшие 4 года мандата были сложными и полными вызовов.

– В июне прошлого года мы свергли олигархический режим. В этом году у нас беспрецедентные ситуации: пандемия, засуха, экономический кризис. Но мы мы справляемся. Зарплаты и пенсии выплачиваются вовремя, инвестируются средства в дороги. Мы помогли аграриям, помогаем педагогам, врачам, – сказал он.

Игорь Додон подчеркнул, что подавляющее большинство граждан хотят, чтобы в стране были порядок и стабильность.

– Довольно борьбы! Нам нужна стабильность. На протяжении этого мандата нам удалось проявить характер, стукнуть кулаком по столу и прогнать бандитов. Мы проявили ответственность, когда нужно было помочь пенсионерам, которые в этом году получили на 1 миллиард леев больше помощи. Мы доказали, что чтим наши традиционные ценности. Эти же подходы нужны нам и далее. Мы показали, что даже в кризисный период можем управлять страной – вместе с командой профессионалов, парламентом и правительством, – добавил он.

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