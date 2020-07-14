Додон: Граждане хотят, чтобы этот парламент как можно скорее “ушел” в историю (ВИДЕО)

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Большинство граждан страны хотят, чтоб действующий парламент как можно скорее “ушел” в историю. В этом уверен Игорь Додон. Глава государства отмечает, что нынешний состав законодательного органа не соответствует выбору населения, сделанному 24 февраля 2019 года, а потому он должен быть распущен.

Заявление было сделано в рамках программы на частном канале.

– Этот парламент скомпрометировал себя. Его нужно как можно скорее распустить и провести досрочные выборы, – отметил он.

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