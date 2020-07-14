Додон: Граждане хотят, чтобы этот парламент как можно скорее “ушел” в историю (ВИДЕО)

Додон: Граждане хотят, чтобы этот парламент как можно скорее “ушел” в историю (ВИДЕО)

Большинство граждан страны хотят, чтоб действующий парламент как можно скорее “ушел” в историю. В этом уверен Игорь Додон. Глава государства отмечает, что нынешний состав законодательного органа не соответствует выбору населения, сделанному 24 февраля 2019 года, а потому он должен быть распущен. 

Заявление было сделано в рамках программы на частном канале.

– Этот парламент скомпрометировал себя. Его нужно как можно скорее распустить и провести досрочные выборы, – отметил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md