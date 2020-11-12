Додон – гражданам: У меня, как и у вас, болит душа за страну (ВИДЕО)

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В рамках дебатов на общественном телеканале Игорь Додон поблагодарил граждан за голоса, отданные ему в первом туре. Независимый кандидат в президенты подчеркнул, что идёт на второй срок, чтобы продолжить те хорошие проекты, которые были начаты.

– У меня, как и у каждого из вас, болит душа за нашу страну. Мы хотим, чтобы наши дети и семьи жили здесь, в Молдове. К базовым принципам относятся забота о людях, экономика, государственность, сбалансированные внешние отношения. Кроме того, мы должны защищать и усиливать государственность Молдовы, – сказал он.

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