Додон – гражданам: Обещаю, что буду рядом с вами, как это было всегда! (ВИДЕО)

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В последний раз обращаясь к населению в качестве президента страны, Игорь Додон призвал граждан верить в будущее Молдовы, несмотря ни на что. Он поблагодарил их за поддержку и доверие, отметив, что всегда старался быть рядом с людьми и никому не отказывал в помощи.

– Я сделаю всё для того, чтобы и далее быть рядом с вами. Я буду активным в районах – вы снова будете видеть меня, как и во время мандата президента. Мы будем встречаться, говорить. Обещаю вам, что сделаю всё для того, чтобы помогать вам. Я обязан обеспечить интересы 700 тысяч граждан, которые проголосовали за меня на этих выборах. Я обязан от вашего имени следить за тем, что будет делать новый президент, чтобы она не оступилась, чтобы она выполнила данные вам обещания. Обещаю, что буду рядом с вами, как это было всегда, – сказал он.

Додон также пожелал гражданам счастливых праздников.

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