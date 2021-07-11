Додон – гражданам: Не отдавайте страну временщикам! (ВИДЕО)

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Сегодня очень важный день для будущего Республики Молдова. От нашего сегодняшнего выбора зависит, кто будет у власти с завтрашнего дня – временщики, которые отдадут страну под внешнее управление, провокаторы, которые начнут дестабилизацию на Днестре, в Гагаузии и на севере, или настоящие патриоты и профессионалы, которые думают о Молдове. Об этом председатель ПСРМ Игорь Додон заявил на выходе из участка.

Он призвал граждан принять активное участие в выборах.

⁃ Я проголосовал за будущее Республики Молдова как независимого государства, в котором живут мирно все национальности. За ту команду, которая сможет объединить страну, решить приднестровский вопрос и не спровоцирует новые конфликты, как этого хотят правые партии, – сказал Игорь Додон.

Он также напомнил, что 20 из 30 лет независимости Молдовой управляли правые партии. Этот период охарактеризовался уничтожением государственности, нищетой, кражей миллиарда и госсобственности.

– Поэтому подумайте хорошо и сделайте правильный выбор! – подчеркнул председатель ПСРМ.

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