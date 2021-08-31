Додон – гражданам: Любите наш, молдавский язык, а не следуйте преходящим трендам!

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Любить свой родной, молдавский язык, а не следовать временным трендам. К этому всех граждан страны призывает председатель ПСРМ Игорь Додон. На своей странице в соцсети он отметил, что предки завещали нам землю, идентичность, веру и красивый, сладкий, как мёд, язык – молдавский.

– Молдова. Молдаване. Молдавский. Я всегда говорил и буду говорить, что это ключевые слова, представляющие нашу идентичность как народа. Таковы древние обычаи, так гласит Конституция, так говорят наши старики, в чьей памяти жива история нашего народа. Давайте гордиться тем, что у нас есть особая и оригинальная идентичность – молдавская, – отметил Додон.

Председатель ПСРМ призвал любить язык наших родителей, бабушек и дедушек – молдавский, аутентичный язык молдавского государства, а не следовать преходящим трендам.

Сегодня в Республике Молдова отмечается праздник языка.

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