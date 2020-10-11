Додон – гражданам: Будем продолжать трудиться для вашего блага!

Додон – гражданам: Будем продолжать трудиться для вашего блага!

Несмотря на воскресный день, рабочий график у Игоря Додона напряжённый. Утро независимого кандидата началось с посещения храма в селе Копчак Чадыр-Лунгского района Гагаузии.

Затем у здания местного Дома культуры он встретился и поговорил с жителями села.  Следующий пункт назначения – село Казаклия. Еще одна встреча с людьми. Как всегда, много вопросов обо всем, прямое и непосредственное общение.

​​В городском парке Чадыр-Лунги прошла еще одна встреча с жителями. Говорили о самых важных вопросах, интересующих людей: создание новых рабочих мест, индексация пенсий, привлечение инвестиций в регионы и развитие в них производства, строительство и ремонт дорог. Игорь Додон рассказал гражданам о работе своей команды, о реализации в регионе приоритетных программ и проектов.

– Спасибо всем, кто был на наших встречах и поддерживал мои усилия по укреплению страны, защите семьи и традиционных ценностей, за активное содействие нашей работе. Будем продолжать трудиться. Вместе мы справимся! – отметил он.

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