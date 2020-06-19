Додон готов встретиться на следующей неделе с лидерами ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП (ВИДЕО)

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По мнению главы государства, есть три возможных варианта развития сложившейся на текущий момент в стране политической ситуации. Об этом он заявил в рамках программы “Президент отвечает”.



– Первый сценарий – правительство, даже не имея большинства в парламенте, остается миноритарным до президентских выборов. То есть, приходит в парламент с законопроектами, если поддерживаются – хорошо, если нет – блокируются. До марта этого года у нас было миноритарное правительство.

Второй – четыре антиолигархические партии (ПСРМ, ДПМ и ППДП – прим.ред.) создают новое парламентское большинство и коалицию национального спасения или антиолигархическую коалицию на 3-4 месяца. Проведем президентские выборы, не будем связываться с бандитами, а после президентских выборов решим, что делаем дальше. Но ни мы, ни вы не связываемся с Плахотнюком.

Третий – встречаемся этим же составом и принимаем решение о проведении досрочных выборов. Если КС скажет, что одновременно с президентскими нельзя, то, значит, сразу после, – рассказал президент.

Игорь Додон отметил, что готов встретиться на следующей неделе с лидерами данных формирований – Зинаидой Гречаный, Павлом Филипом, Майей Санду и Андреем Нэстасе – и обсудить данные варианты, которые он считает хорошими.

– Но если кто-то хочет “объединиться с дьяволом” – отправляйтесь вместе с ним в ад. Я принял твердое решение, что не буду связываться с Плахотнюком и никогда этого не сделаю. Вы хотите попытаться – это ваше право. Но хочу вас предупредить, что до тех пор, пока я буду президентом, я не допущу, чтобы Плахотнюк снова захватил государственные структуры. А то, что вы намерены сделать, ведет именно к захвату государства. Я сделаю всё, чтобы этого не допустить, и я твердо убежден, что народ будет рядом и поймет, – подытожил он.

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