Додон: Готов поспорить, что вместе с избирательной кампанией закончатся и визиты Майи Санду в районы. Она вернётся в Facebook (ВИДЕО)

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Майя Санду вмешивается в избирательную кампанию. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ напомнил, как в 2019 году, когда он был президентом, ему запретили проводить встречи в районах в период избирательной кампании по парламентским выборам. Сейчас же все молчат, отметил он.

– Хотя мессаджи в поддержку конкурента более очевидные. Это вмешательство в избирательную кампанию, и это плохо, но думаю, что граждане это видят и дадут этому оценку. Ещё неизвестно, как это отразится на результатах – положительно или отрицательно. Готов поспорить, что вместе с избирательной кампанией закончатся и визиты Майи Санду в районы. Она вернётся в Facebook, – сказал он.

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