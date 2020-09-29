Додон готов к избирательной кампании: Докажу, что страной можно эффективно управлять и в трудные, и в хорошие времена!

0

С сегодняшнего дня Игорь Додон официально является кандидатом на президентских выборах. Центральная избирательная комиссия проверила и утвердила все поданные им необходимые документы. На своей странице в соцсети глава государства поблагодарил команду, собравшую подписи, за ответственную работу.

Додон добавил, что он готов к избирательной кампании, старт которой намечен на 2 октября.

– Лично для меня вступление в избирательную кампанию существенно не изменит того режима работы, который был до сих пор, все эти годы, когда я проводил сотни встреч с гражданами. На этих выборах я продолжу прямое общение с людьми о проблемах страны, о решениях, которые были приняты, о достигнутых результатах, а также о трудностях, которые всё ещё беспокоят меня как главу государства, о надеждах и о планах для Молдовы, – отметил он.

Игорь Додон также сообщил, что перед первым туром не будет участвовать в теледебатах.

– Мой приоритет – прямое общение с людьми. Пусть мои конкуренты на выборах дают свои обещания с экранов телевизоров. Я же буду общаться в сёлах, городах, на предприятиях, рынках и улицах. Буду среди наших сограждан и заверю их в том, что в моем лице они по-прежнему найдут надежность, баланс, характер и ответственность, что мы преодолеем и пандемию, и последствия засухи, и другие вызовы, которые выпали на нашу долю в этот период, – добавил он.

Президент пожелал, чтобы эти выборы обеспечили Молдове новый виток стабильного развития.

– А я докажу, что страной можно эффективно управлять и в трудные времена и особенно в хорошие времена, которые непременно наступят для нас всех после пандемического кризиса и засухи. Верю в народ Молдовы и верю в свои силы сделать нашу страну богаче и красивее, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.