Додон: Государство должно уделять больше внимания повышению зарплаты офицерам, обеспечению их служебным жильём, заботиться о ветеранах

Игорь Додон поздравил всех действующих и бывших военнослужащих с 30-летием создания Национальной армии. Председатель ПСРМ выразил полное уважение тем, кто состоит на службе Отечеству, ежедневно демонстрируя самопожертвование, отвагу и честь.
– Хотя мы небольшая, мирная и нейтральная страна, Национальная армия – гарант спокойной жизни и защиты наших граждан. Армия также является атрибутом государства, фундаментальным институтом любой страны, предметом для гордости народа. В свою очередь, государство должно обеспечить достойные условия жизни военнослужащих, офицеров Национальной армии. Модернизация Вооруженных сил должна начаться с создания хороших условий жизни военнослужащих. Поэтому государство должно уделять больше внимания повышению зарплаты офицерам и обеспечению их служебным жильём, – отметил он.
Государство, добавил Додон, также должно заботиться о защите ветеранов и членов семей офицерского корпуса Национальной армии. Только в этих условиях можно говорить о техническом оснащении и вооружении армии, что является очень дорогостоящим делом для нашей нейтральной страны, считает он.
– Я искренне надеюсь, что в Республике Молдова всегда будет мир, но при этом у нас будет профессиональная, хорошо подготовленная армия. С днём рождения, Национальная армия! – подытожил председатель ПСРМ.
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