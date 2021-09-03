Додон: Государство должно уделять больше внимания повышению зарплаты офицерам, обеспечению их служебным жильём, заботиться о ветеранах

– Хотя мы небольшая, мирная и нейтральная страна, Национальная армия – гарант спокойной жизни и защиты наших граждан. Армия также является атрибутом государства, фундаментальным институтом любой страны, предметом для гордости народа. В свою очередь, государство должно обеспечить достойные условия жизни военнослужащих, офицеров Национальной армии. Модернизация Вооруженных сил должна начаться с создания хороших условий жизни военнослужащих. Поэтому государство должно уделять больше внимания повышению зарплаты офицерам и обеспечению их служебным жильём, – отметил он.