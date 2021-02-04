Додон: Государство должно инвестировать в сельскую местность. Без сёл у Молдовы нет будущего! (ФОТО, ВИДЕО)

0

Первая встреча во время поездки Игоря Додона в Каушанский район прошла в селе Первомайск, где на президентских выборах за его кандидатуру проголосовали 80,3% избирателей. После этого лидер социалистов поехал в Бакчалию, где набрал около 53% голосов, и село Григорьевка – 84,88%.

В ходе бесед с местными властями и жителями были обсуждены различные социальные, политические и экономические вопросы. Селяне выразили Игорю Додону искреннюю благодарность за оказанную помощь в развитии инфраструктуры этих мест и улучшении жилищных условий.

По его президентской инициативе Бакчалия и Григорьевка получили по 1 млн. леев на реабилитацию дорог в рамках Национальной программы «Хорошие дороги для всех». В то же время по инициативе ПСРМ в этом году предусмотрено выделение 500 тысяч леев на реабилитацию дорог в Первомайске. Кроме того, парламентская фракция Партии социалистов поддержала инициативу о выделении 400 тысяч леев на уличное освещение и ремонт мэрии в Бакчалии.

– Государство должно инвестировать в сельскую местность, потому что без сёл у Молдовы нет будущего! – подчеркнул Игорь Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.