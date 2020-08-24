Додон: Горжусь тем, что все мы являемся частью этой замечательной семьи – Республики Молдова! (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился сегодня с несколькими отечественными исполнителями, которые в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову» поддержали его инициативу по запуску к 29-летию независимости Республики Молдова серии телевизионных продуктов, призванных пропагандировать наши культурные ценности, любовь к народу и стране, красоту Родины. Встреча прошла в пансионе Бутучень – месте, где сливаются молдавская история, культура и традиции.

Глава государства поблагодарил артистов и деятелей культуры, задействованных в этом проекте, за то, что им удалось напомнить нам, насколько живописны пейзажи Молдовы, насколько гостеприимны и ценны наши люди.

– Я горжусь тем, что все мы являемся частью этой замечательной семьи – Республики Молдова. Мы не остановимся на достигнутом и продолжим удивлять вас новыми идеями и проектами, – отметил он.

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