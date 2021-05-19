Додон: Горжусь тем, что тоже был пионером!

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19 мая в Советском Союзе отмечался День пионерии. В этот день в 1922 году была создана Всесоюзная пионерская организация имени В.И.Ленина. Её история представляет собой уникальный опыт патриотического воспитания детей и молодого поколения, организации их досуга, подготовки ко взрослой жизни.

Я горжусь тем, что тоже был пионером. Мы посещали кружки во дворцах пионеров, занимались общественно-полезной работой, отдыхали в пионерских лагерях. Об этом времени у меня, как и у многих других моих ровесников, остались самые тёплые воспоминания, – отметил на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Игорь Додон.

Он выразил уверенность, что опыт советской пионерии будет востребован, в том числе в нашей стране.

От всего сердца поздравляю с этим праздником всех, кто когда-либо носил алый пионерский галстук! – подытожил Додон.

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