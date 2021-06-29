Додон: Горжусь тем, что на протяжении многих лет возглавляю команду Партии социалистов!

Сегодня исполняется 24 года со дня основания Партии социалистов Республики Молдова. Это крупнейшая и ведущая политическая партия страны, последовательно выступающая на страже государственности, независимости и нейтралитета Республики Молдова, отметил на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Игорь Додон.

– Это партия, претворяющая в жизнь ценности социальной справедливости, межнационального мира, традиционных ценностей. Это партия, готовая отстаивать суверенитет и нейтралитет Молдовы на международной арене и проводить внешнюю политику в национальных интересах страны, – подчеркнул он.

С 2014 года и по сей день, добавил Додон, Партия социалистов побеждает на парламентских выборах и является крупнейшей парламентской партией страны. С 2015 года и по сей день ПСРМ обладает крупнейшей фракцией в муниципальном совете Кишинёва. Народ Молдовы, жители регионов и населённых пунктов неоднократно избирали своими руководителями кандидатов, выдвинутых Партией социалистов. Кандидат, поддержанный ПСРМ, дважды побеждала на выборах башкана Гагаузии. В 2016 году кандидат от Партии социалистов победил на всенародных выборах Президента Республики Молдова. В 2019 году кандидат от Партии социалистов стал первым за всю историю Молдовы представителем левых сил, одержавшим победу на выборах мэра Кишинёва. Сегодня представители ПСРМ возглавляют 21 район страны, являются главами 8 районных центров и более 200 населённых пунктов Молдовы.