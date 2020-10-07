Додон: Горжусь нашими согражданами! Вместе мы многого добьёмся!

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В селе Рубленица Сорокского района Игорь Додон встретился с местными жителями. Он подробно изложил им содержание своей предвыборной программы, отметив при этом, что его команда уже достигла хороших результатов, невзирая на экономический и пандемический кризис и засуху.

А в селе Шептеличь кандидата в президенты спрашивали о том, как можно решить проблему безработицы, как построить в районе и стране в целом хорошие дороги, как убедить молодежь остаться на родине. С другой стороны, местные власти с гордостью рассказывали о завершении или продолжении местных проектов по ремонту социальных объектов и обеспечению людей питьевой водой.

– Горжусь своими согражданами! Вместе с такими трудолюбивыми, отзывчивыми и неравнодушными людьми мы многого добьёмся! – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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