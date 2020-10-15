Додон: Горжусь нашим трудолюбивым народом! (ВИДЕО)

Додон: Горжусь нашим трудолюбивым народом! (ВИДЕО)
Сегодняшнюю поездку по стране кандидата в президенты можно назвать днём успешных предприятий. Пищевая, текстильная промышленность, производство строительных материалов – это сотни рабочих мест, налоговые поступления в бюджет, развитие региональной и национальной экономики. 

– Но прежде всего это люди – трудолюбивые, талантливые, преданные своей стране. Горжусь нашим народом! Вместе мы справимся! – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 
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