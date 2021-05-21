Додон: Главное богатство Молдовы – наши люди!

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Сегодня отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Эта важная международная дата имеет особую значимость для Республики Молдова. Почти треть населения страны составляют представители десятков этносов, которые на протяжении десятилетий и даже столетий мирно уживаются на благодатной земле Молдовы, защищая и продвигая свои языки и культуры и при этом выступая своеобразным мостом между Молдовой и их странами.

Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон. Он напомнил, что в Республике Молдова 30 лет действует Агентство (ранее Бюро) по межэтническим отношениям, под его эгидой проходит ежегодный Этнокультурный фестиваль народов. В бытность главой государства Додон учредил должность советника президента по межэтническим отношениям.

Главное богатство Молдовы – её люди! Наша партия всегда с уважением относилась к представителям различных этносов, что выразилось и в процессе формирования избирательного списка: треть наших кандидатов в депутаты составляют представители других народов, что соответствует проценту иных этносов в нашей стране, – подчеркнул председатель ПСРМ.

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