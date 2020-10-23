Додон: Главная цель – превратить Молдову в страну, привлекательную для инвесторов и комфортную для граждан

Додон: Главная цель – превратить Молдову в страну, привлекательную для инвесторов и комфортную для граждан
Сегодняшний день Игоря Додона завершился в кишиневском пригороде Ватра, где состоялся искренний и содержательный диалог с местными жителями. Во время встречи люди делились своими повседневными желаниями и проблемами, спрашивали о ситуации с пандемией, комфортабельном общественном транспорте, реабилитации дорог, развитии социальной инфраструктуры. 

– Модернизация пригородов – приоритет для нашей команды. Главная цель – превратить Молдову в страну, привлекательную для инвесторов и комфортную для граждан. Благодаря упорной работе, настойчивости и совместным усилиям мы сможем обеспечить благополучие и процветание Республики Молдова! Вместе мы справимся! – отметил Игорь Додон. 
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