Додон: Главная цель – превратить Молдову в страну, привлекательную для инвесторов и комфортную для граждан

Сегодняшний день Игоря Додона завершился в кишиневском пригороде Ватра, где состоялся искренний и содержательный диалог с местными жителями. Во время встречи люди делились своими повседневными желаниями и проблемами, спрашивали о ситуации с пандемией, комфортабельном общественном транспорте, реабилитации дорог, развитии социальной инфраструктуры.