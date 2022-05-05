Додон: Георгиевская лента станет символом всех, кто против Санду и ПДС. Скоро её наденут даже полицейские

Додон: Георгиевская лента станет символом всех, кто против Санду и ПДС. Скоро её наденут даже полицейские

Об этом экс-президент страны заявил в рамках передачи на частном телеканале. Он назвал введённый запрет большой ошибкой, которая в итоге обернётся против власти. 

– Этот символ станет символом оппозиции против ПДС и Майи Санду. Через несколько месяцев все, кто против ПДС и Санду, наденут этот символ, даже полицейские. Это вопрос времени, – выразил уверенность Игорь Додон. 

Ранее Майя Санду заявила, что георгиевская лента стала символом войны и что её место – на свалке истории.

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