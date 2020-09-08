Додон: Фуртунэ должен подать в отставку

Додон: Фуртунэ должен подать в отставку

Игорь Додон выразил сожаление в связи со сделанным накануне директором Национального агентства общественного здоровья заявлением. Глава государства считает, что публичных извинений в этом случае недостаточно, так как Николае Фуртунэ задел своими словами большое количество людей.  

– У меня нет замечаний к деятельности господина Фуртунэ, знаю, что он много работал в этот сложный период, связанный с пандемией, но сделанное им неадекватное заявление серьезно подрывает доверие к его дальнейшей деятельности. Считаю, что после данного утверждения он более не имеет морального права занимать должность главы НАОЗ и должен подать в отставку, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

Глава государства добавил, что направил своё мнение по этому поводу правительству и ждет решения, которое будет соответствовать ожиданиям общественности.

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