Додон: Филат и Плахотнюк тоже были “любимой женой” Брюсселя и Вашингтона. И как закончили? (ВИДЕО)

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Лидеры бывшего Альянса “За европейскую интеграцию” Влад Филат и Владимир Плахотнюк в своё время тоже имели полную поддержку Запада, однако в итоге плохо закончили. Об этом в рамках передачи на “НТВ Молдова” говорил Игорь Додон.

Почётный председатель ПСРМ призвал нынешнюю власть не обольщаться и спуститься с небес на землю. В противном случае риски ПДС повторить судьбу АЕИ очень высоки, подчеркнул он.

– Филат и Плахотнюк тоже были “любимой женой” Брюсселя и Вашингтона. И как закончили? Так может произойти и с Санду и ПДС, если они не спустятся с небес на землю, – сказал Додон.

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