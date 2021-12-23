Додон: Филат и Плахотнюк тоже были “любимой женой” Брюсселя и Вашингтона. И как закончили? (ВИДЕО)

Додон: Филат и Плахотнюк тоже были “любимой женой” Брюсселя и Вашингтона. И как закончили? (ВИДЕО)

Лидеры бывшего Альянса “За европейскую интеграцию” Влад Филат и Владимир Плахотнюк в своё время тоже имели полную поддержку Запада, однако в итоге плохо закончили. Об этом в рамках передачи на “НТВ Молдова” говорил Игорь Додон.

Почётный председатель ПСРМ призвал нынешнюю власть не обольщаться и спуститься с небес на землю. В противном случае риски ПДС повторить судьбу АЕИ очень высоки, подчеркнул он.

– Филат и Плахотнюк тоже были “любимой женой” Брюсселя и Вашингтона. И как закончили? Так может произойти и с Санду и ПДС, если они не спустятся с небес на землю, – сказал Додон. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md