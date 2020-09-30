Додон: Филармония будет на том же месте

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После предварительной оценки специалисты говорят, что реконструировать Национальную филармонию имени Сергея Лункевича в том виде, в котором она была, невозможно. Однако вне зависимости от того, будет ли в итоге здание отреставрировано или построено с нуля, находиться оно будет на том же самом месте, где и прежнее, заявил в эфире передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” Игорь Додон.

Глава государства опроверг инсинуации по этому поводу, заверив, что никакого новостроя или какого-то другого здания там не будет.

– На том же месте будет новая или отреставрированная филармония. Когда и как – зависит от экспертизы. Но в следующем году работы обязательно начнутся, – сказал он.

Президент отметил, что в этой цели могут быть привлечены и инвестиции извне.

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