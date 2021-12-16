Додон – европейским партнёрам: Это удар не по нам, а по вам. “История успеха” 2010-2013 годов повторяется (ВИДЕО)

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Заключение Венецианской комиссии свидетельствует о том, что всё, что ПДС называла “реформой прокуратуры”, на самом деле противоречит принципам правового государства. Всё это нужно аннулировать и вернуться к ситуации августа этого года, до принятия скандальных поправок в Закон “О прокуратуре”. Об этом на частном телеканале заявил Игорь Додон.

– Верните в ВСП Пулбере, генерального прокурора, прокурора Гагаузии. Хотите, чтобы механизмы функционировали? Верните их в законное русло. Но они этого не сделают, – сказал председатель ПСРМ.

Додон также обратил внимание на молчание европейских партнёров. “Если бы мы себе такое позволили, мы были бы повсюду персонами нон грата, а тут – тишина”, – заявил он.

– Хочу сказать уважаемым европейским партнёрам, что это удар не по нам, а по ним. Когда через полгода опрос покажет, что поддержка европейской интеграции упала на 10-15%, не вините в этом социалистов, Додона, а вините в этом самих себя, потому что люди не понимают, что это за Европа такая и куда нас ведут. У меня ощущение дежавю. Такое мы уже видели в 2010-2013 годах – “историю успеха”. И чем это всё закончилось? Кражей миллиарда. Сейчас мы видим то же самое, но это происходит гораздо быстрее, – подчеркнул Додон.

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