Додон – еврочиновникам: Не влюбляйтесь в молдавских политиков со значками ЕС (ВИДЕО)

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Те, кто прикрывались европейскими ценностями, были самыми большими узурпаторами и больше всего нарушали в Молдове закон. Об этом в рамках “Интервью недели” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что после Влада Филата, Юрия Лянкэ, Владимира Плахотнюка в нашей стране появился новый “идол”, Майя Санду, и теперь закрывают глаза на любой её “беспредел”.

– Люди уже начинают понимать, кто она. Пройдёт ещё немного времени, и рейтинг опять пойдёт вниз, а это “ударит” по европейским чиновникам, по европейскому вектору. Поэтому я бы им сказал: “Не влюбляйтесь в молдавских политиков. Тем более в тех, кто ходит с европейскими значками. Они первыми предадут и вас, и все ваши ценности”, – сказал он.

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