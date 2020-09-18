Додон: Есть вероятность, что из-за пандемии некоторые страны не откроют столько участков, сколько запросила ЦИК

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Заявление было сделано в рамках нового выпуска “Президент отвечает”. Игорь Додон отметил, что это не должно быть причиной для отмены выборов или непризнания их результатов, так как в таких условиях голосование сейчас проходит по всему миру.

– Вы знаете, что официально Центральная избирательная комиссия предложила открыть более 200 участков для диаспоры. Это рекордное количество. В прошлом году было около 130 участков. Но может возникнуть такая ситуация, что из-за коронавируса власти какой-то страны примут решение открыть не 30 участков, как мы запросили, а 10, и только в наших посольствах или консульствах. Это право того государства, к которому мы обращаемся, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что, несмотря на это, результаты выборов должны быть признаны.

– Выборы отменять из-за этого нельзя. Нужно постараться открыть максимальное количество избирательных участков вне страны, нужно постараться решить проблему с передвижением жителей РМ в Приднестровье, чтобы они смогли проголосовать. Я думаю, что и ЦИК, и правительство сделают всё возможное для этого, – сказал он.

Напомним, президентские выборы намечены на 1 ноября.

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