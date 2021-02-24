Додон: Если сейчас позволить Санду идти по “беспределу”, она не остановится, пока не получит столько депутатов, сколько хочет (ВИДЕО)

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Прикрываются термином “правовое государство”, а на деле практикуют двойные стандарты. Речь идёт о ПДС и Майе Санду. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил Игорь Додон. Он отметил, что будет и далее защищать интересы 700 тысяч граждан, проголосовавших за него на выборах, и не позволит президенту нарушать Конституцию.

– Вы видели, как она критикует вчерашнее решение КС? То есть, в апреле прошлого года, когда Конституционный суд в этом же составе аннулировал российский кредит или другие решения прошлого года, с которыми я был не согласен, но подчинился, тогда КС был хорошим, а сейчас, когда тот же Суд, в котором большинство у ПДС и ППДП, приняло решение в соответствии с Конституцией, он им уже не нравится и они нападают на КС. Что это значит? Когда им удобно – это белое, а когда нет – чёрное? – сказал Додон.

Председатель ПСРМ подчеркнул: если сейчас позволить Майе Санду нарушать Конституцию, чтобы довести ситуацию до досрочных выборов, будет создан опасный прецедент.

– Если Майе Санду не понравится состав следующего парламента, если они не возьмут столько голосов, сколько хотят, они снова потребуют досрочных выборов, и так будет тех пор, пока у них не будет достаточного, на их взгляд, количества депутатов. Но это противозаконно. Для этого и существует Конституция, для этого есть баланс между партиями, между президентом, правительством, который нужно соблюдать, – пояснил Игорь Додон.

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