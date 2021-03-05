Додон: Если президент самоизолировалась, решающей должна стать роль спикера (ВИДЕО)

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В ситуации, когда президент самоизолировалась и не хочет участвовать в решении накопившихся в стране проблем, должна возрасти роль парламента в управлении кризисной ситуацией. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон. Он поприветствовал тот факт, что на этой неделе Зинаида Гречаный провела заседание с участием членов правительства по теме коронавируса.

– Мы видим, что администрация президента пытается перетянуть правительство под себя, но у администрации президента нет таких полномочий. У нас парламентское государство. Мы видели, как советники пытались давать указания министрам. Какое они имеют право? Я, будучи президентом страны и имея поддержку парламентского большинства, никогда не позволял себе такого по отношению к правительству, которое сам же и предложил. Смотрите, как получается, уважаемые сограждане. С одной стороны администрация президента говорит, что не признаёт правительство, а с другой – даёт указания правительству. Или так, или этак, – сказал он.

Додон уверен: в парламентской республике именно парламенту нужно взять на себя управление ситуацией.

– Когда администрация президента самоизолировалась, роль спикера должна стать решающей. Так что я приветствую заседание с участием членов правительства, которое состоялось на этой неделе в парламенте. Это нужно продолжать. Именно парламент при участии всех депутатов – пусть будут депутаты всех фракций, всех парламентских групп – должен начать переговоры с правительством, даже временным, чтобы справиться с ситуацией. Меня спрашивают: господин Додон, если администрация президента, госпожа президент не хочет разговаривать, что остаётся? Закрыть страну и сдаться? Нет, кто-то должен управлять ситуацией, поэтому я очень надеюсь, что дальше роль института парламента в управлении кризисной ситуацией будет расти, – добавил лидер ПСРМ.

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