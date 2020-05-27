Додон: Если нам и правым не хватит политической мудрости, Плахотнюк может снова захватить все госинституты в стране (ВИДЕО)

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Под руководством Владимира Плахотнюка Демократическая партия никогда не набирала больше 10-17%. Однако ему удавалось контролировать ситуацию только за счет того, что он постоянно сталкивал лбами левых и правых, используя для этого геополитические темы. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале. Глава государства отметил, что беглый олигарх пытается сделать это и сейчас, и только от мудрости нынешнего политического класса зависит, получится ли у него.

– В этом была его “сила”, и это он пытается сделать и сейчас. Он пытался это сделать в прошлом году, когда хотел столкнуть лбами социалистов и правых. Теперь пытается снова, запуская геополитические мессаджи. И если нам, представителям левого и правого политических флангов, не хватит политической мудрости, мы окажемся в ситуации, когда Плахотнюк через свои инструменты, Шора и Канду, купит еще 3-4 депутата и будет играть между нами и снова захватит все государственные институты, – сказал он.

Игорь Додон также выразил мнение, что, если бы Майя Санду сама не спровоцировала свою отставку, не исключено, что ее правительство было бы у власти до сих пор.

– Она сама спровоцировала свою отставку. Этого хотели не мы, а она. И вы видели, недавнее решение КС гласит, что она не была права, о чем говорили и мы, что процедура назначения генерального прокурора неконституционна. Если бы она тогда отозвала бы свое решение о взятии ответственности, думаю, что её правительство было бы у власти и сейчас, – отметил президент.

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