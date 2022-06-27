Додон: Если меня обвиняют в том, что 14 лет назад Молдова закупала электроэнергию дешевле, чем многие другие страны, то как должны быть наказаны Спыну и другие нынешние руководители? (ВИДЕО)

0

Генпрокуратура предъявила Игорю Додону обвинение в превышении должностных обязанностей в рамках уголовного дела под названием «Энергоком». Комментируя это, Додон отметил, что речь идёт о событиях 14-летней давности, когда Молдова закупала электроэнергию гораздо дешевле, чем многие другие страны в регионе. Бывший президент предположил, что новое обвинение связано с тем, что прокуроры не находят доказательств по другим, предъявленным ему ранее, но отметил, что и в этом случае нет шансов.

– По сравнению с тем, что делает действующий министр инфраструктуры Андрей Спыну, тогда, 14 лет назад, мы покупали электроэнергию дешевле, чем многие страны в регионе. Если они решили сделать меня обвиняемым по делу 14-летней давности, то по последним делам, прошлогоднему, когда газ покупался неизвестно откуда, электроэнергия закупалась, исходя из секретных договорённостей, руководству страны и действующему министру нужно предъявлять обвинения каждый день. Думаю, что позднее и им будут предъявлены обвинения, – сказал он.

Додон также отметил, что прокуроры и судьи, которые занимаются заказными политическими делами и на которых сегодня оказывается давление, должны понимать, что всё меняется.

– Недовольство людей растёт, и не исключено, что вскоре их начальство вместе с руководством страны будет вынуждено бежать из Молдовы. А за все совершаемые ныне беззакония отвечать рано или поздно придётся, – добавил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.