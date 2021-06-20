Додон: Если к власти придут “жёлтые”, десятки тысяч граждан потеряют работу (ВИДЕО)

Додон: Если к власти придут “жёлтые”, десятки тысяч граждан потеряют работу (ВИДЕО)

Сельхозпроизводители надеются в этом году выгодно реализовать свой товар, чтобы возместить прошлогодние убытки, однако, если к власти по результатам досрочных парламентских выборов придут “жёлтые” со своей антироссийской риторикой и рынок закроется, десятки тысяч граждан потеряют работу. Об этом на встрече с молдавскими гражданами в Москве говорил председатель ПСРМ Игорь Додон. 

Он подчеркнул, что сохранить доступ на российский рынок сможет только Блок коммунистов и социалистов.

– Проблемы уже начались. До 31 марта действовали льготы, о которых мы договорились с Путиным. Каждый год молдавские производители экономили по 300-400 млн леев, потому что не платили пошлины. После 1 апреля, из-за того, что нынешний президент не захотела этим заниматься, льготы закончились, и аграрии вынуждены платить. Это минус конкурентоспособности молдавских товаров на российском рынке. Мы знаем, как это решить, и мы этим займёмся, я вам обещаю, – сказал он. 

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