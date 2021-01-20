Додон: Если дать Санду ещё и правительство, она наломает столько дров, что нам нужна будет пятилетка, чтобы это исправить (ВИДЕО)

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Председатель Партии социалистов уверен в том, что голосовать за то правительство, которое предложит Майя Санду, не надо. В рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” Игорь Додон объяснил свою позицию.

– Если на фоне всего, что она уже наговорила против Приднестровья, что они – сепаратисты и так далее, дать ей еще и правительство, у которого больше полномочий, чем у президента, – она наломает столько дров, что нам потом нужна будет пятилетка, чтобы всё это исправить. Она пойдет против России, против всех. Поэтому, если вас интересует лично моё мнение, ни за какое правительство Майи Санду я бы не голосовал, – сказал Додон.

Лидер ПСРМ также отметил, что не думает, что на досрочных выборах ПДС или в целом правые получат большинство. Более того, рейтинг Санду падает, рассказал Додон.

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