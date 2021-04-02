Додон: Если бы у нас было полномочное правительство, вводить ЧП не пришлось бы (ВИДЕО)

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Чрезвычайное положение было введено в Молдове с целью наделить Комиссию по чрезвычайным ситуациям и временно исполняющее обязанности правительство полномочиями для разрешения кризиса. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ подчеркнул: если бы Майя Санду не блокировала назначение нового правительства, объявлять ЧП в Молдове не пришлось бы.

– Вы видите, сколько смертей. Да, количество заболевших сейчас немного уменьшилось, и, скорее всего, как я сказал ранее, согласно динамике, оно ещё снизится, но к концу апреля-началу мая обязательно снова увеличится. Нужно быть готовыми к этому. Нужно внести изменения в бюджет, перенаправить деньги на закупку вакцин, на помощь врачам. Как это сделать, если президент блокирует назначение правительства? Правительство не может сделать это без полномочий. Вот почему было введено чрезвычайное положение, – пояснил он.

Додон также подтвердил, что выступает категорически против полного локдауна, на котором настаивает Санду.

– Определенные ограничения есть и будут, но нельзя запереть людей по домам и закрыть предприятия. Это обвалит национальную экономику. А во время чрезвычайного положения правительство, напротив, может поддержать людей. И это нужно сделать сейчас, – сказал лидер ПСРМ.

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