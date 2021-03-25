Додон: Если бы регистрацию “Спутника” не заблокировали, мы уже получили бы 200 тысяч доз (ВИДЕО)

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Игорь Додон очень надеется, что первая партия вакцины “Спутник V” в виде пожертвования поступит в нашу страну до конца марта. Об этом он заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”. Председатель ПСРМ также отметил, что Российская Федерация была готова предоставить нашей стране 200 тысяч доз прививки ещё в феврале, однако тогда регистрацию “Спутника” заблокировали.

– Я думаю, что в первую очередь проблема изначально была здесь, у нас. Потому что с одной стороны прозвучала позиция бывшего президента, руководства парламента, что нам нужна эта вакцина, с другой стороны мы видели неоднозначные заявления администрации нынешнего президента. В феврале у меня был посол РФ, дал ноту посольства и сказал: “Зарегистрируйте срочно, и мы на следующей неделе дадим 200 тысяч, а потом по 300 тысяч в течение каждых 3-4 недель сможем вам дать”. Была возможность, но тогда заблокировали регистрацию “Спутника” в Молдове, – отметил он.

Игорь Додон напомнил, что благодаря усилиям, в том числе социалистов, вакцина всё-таки была зарегистрирована в нашей стране. В настоящее время ведутся переговоры о её поставке в Молдову в виде гуманитарной помощи.

– Я не хочу давать каких-то конкретных обещаний, но я очень надеюсь, что до конца марта мы что-то сможем получить. Очень надеюсь, потому что это “горит”. Мы получили 50 тысяч вакцин AstraZeneca – половина на складе, никто не хочет вакцинироваться. Но если бы сейчас было 100 тысяч вакцин “Спутник”, они бы за пару дней ушли. Был бы я президентом – вакцина была бы ещё в январе, это 100%. К сожалению, из-за этой неразберихи и хаоса, который устроила Майя Санду, у нас задержки, – пояснил он.

Додон также выразил надежду на то, что правительство закупит в большей части именно “Спутник”, так как он пользуется спросом. Лидер ПСРМ заверил в том, что российской прививки в нашей стране однозначно пока нет, и призвал граждан не верить мошенникам, размещающим объявления о якобы продаже этой вакцины.

– Скоро будет официальная поставка, тогда и я с удовольствием, когда придет черёд, приму эту вакцину. Мы должны обеспечить поставку этой вакцины в Молдову. Сначала пусть вакцинируются те, кто находится в первой категории риска. Это где-то 100 тысяч человек. Потом люди пенсионеры. И когда дойдёт очередь до меня, я тоже вакцинируюсь. Раньше не пойду, – добавил он.

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