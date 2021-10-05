Додон: Если бы не эпизод с “кульком”, Санду не стала бы президентом (ВИДЕО)

Додон: Если бы не эпизод с “кульком”, Санду не стала бы президентом (ВИДЕО)

Председатель ПСРМ жёстко ответил на требование Майи Санду возбудить против него уголовное дело. 

– За что Санду хочет меня посадить? За то, что я отремонтировал здание президентуры, где она сегодня проводит пресс-конференции и принимает президентов? За то, что я помог сотням тысяч людей, раздал 50 тысяч ранцев детям в сёлах? За то, что восстановил отношения с Россией? Если бы не эпизод с “кульком”, Майя Санду не стала бы президентом, а Гросу – спикером парламента. В стране рулил бы и далее Плахотнюк. Я рисковал, зная, что меня записывают, чтобы сделать так, чтобы мы выгнали в итоге Плахотнюка из страны, – подчеркнул Додон в рамках передачи на частном телеканале. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md