Додон: Ещё немного, и в стране останутся только депутаты, министры ПДС во главе со своим президентом и несколько тысяч НПО-шников

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Под руководством Майи Санду наблюдается самая большая волна миграции в истории Молдовы, с ежегодным исходом 1,9% населения. Об этом на своей странице в соцсети пишет экс-президент Игорь Додон.

Он отмечает, что МВФ прогнозирует на ближайшие 5 лет самую большую волну миграции в истории Молдовы. Население нашей страны уменьшится ещё на 200 тысяч человек. Этот отток уже очень сильно ощущается в этом году большинством экономических агентов, потерявших от нескольких десятков до нескольких сотен работников (в случае крупных предприятий), констатирует политик.

– Первая волна миграции пришлась на 2001-2005 гг. Она была вызвана глубоким кризисом, который Молдова пережила в 1998-2000 гг. Затем положение частично улучшилось, и миграция населения в последующие годы значительно замедлилась. Однако с 2016 года мы наблюдаем новую волну миграции, обусловленную стремлением молдаван к лучшей жизни и их недовольством режимом, установленным Плахотнюком. Но сейчас волна миграции намного сильнее, чем во времена Плахотнюка. Она вызвана отчаянием граждан и крушением всех надежд на улучшение ситуации. Некомпетентность власти ПДС оказалась гораздо более ядовитой для общества. Во времена режима Плахотнюка люди были недовольны тем, как обстоят дела, а сейчас они просто в глубоком отчаянии. Следует отметить, что в 2020 году, когда у власти была ПСРМ, миграция снизилась до 0,6%, или в 3 раза ниже, чем сейчас. Каждый день нахождения у власти ПДС означает обезлюдение страны и разорение национальной экономики, которая просто остаётся без рабочей силы и не способна развиваться из-за нехватки людей. Ещё немного, и в стране останутся только депутаты, министры ПДС во главе со своим президентом и несколько тысяч НПО-шников, – отметил бывший глава государства.

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