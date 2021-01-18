Додон: Доверяю только российской вакцине! Если прививаться – то только ею (ВИДЕО)

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“У молдавских граждан должен быть доступ к различным прививкам от коронавируса – не только к западным, которые нам пытаются “впихнуть”, – уверен лидер ПСРМ.

– Я лично доверяю только российской вакцине, и если прививаться – то только ею, – сказал он.

Напомним, сегодня Игорь Додон заявил, что договорился о предоставлении Молдове несколько сотен тысяч доз российской вакцины от коронавируса.

Стоит отметить, что ранее стало известно о десятках летальных исходов от вакцины Pfizer. Именно об её предоставлении гражданам Молдовы ранее говорили Майя Санду и Клаус Йоханнис.

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