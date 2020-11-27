Додон: Доверие к администрации президента выросло за время моего мандата более чем в 10 раз (ВИДЕО)

0

Несколько кабинетов на улице Йорга вместо полноценного здания президентуры, доверие к администрации главы государства на уровне 3-4%, а антирейтинг – свыше 80%. В таких условиях Игорь Додон приступил к исполнению своих полномочий в 2016 году. Сегодня же он оставляет в “наследство” Майе Санду отремонтированное здание президентуры на центральной улице столицы и сильное учреждение, которому доверяет более половины населения. Об этом глава государства рассказал в новом выпуске своего видеоблога.

Игорь Додон особо подчеркнул, что за этот мандат ему удалось повысить доверие к администрации президента.

– Этим летом оно превышало 50% – больше, чем у правительства и парламента. То есть, доверие к администрации президента выросло больше чем в 10 раз. Это сильное учреждение, с полномочиями и хорошим имиджем. Думаю, это объясняется в том числе моей работой за последние 4 года, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.