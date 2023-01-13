Додон: досрочные выборы президента и парламента могут вывести Молдову из кризиса

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Молдова переживает тяжёлый кризис, выходом из которого могут быть только досрочные выборы президента и парламента. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала бывший президент страны Игорь Додон.

Стране нужны досрочные парламентские выборы, причём желательно вместе с президентскими, и я не исключаю, что они пройдут. Мы видим, что не только экономическая, но и политическая ситуация в стране – критическая. Президент Майя Санду не контролирует основанную ей правящую Партию действия и солидарности (ПДС), где образовалось множество группировок, которые навязывают ей определённые правила игры. Эти группировки проецируют все неудачи исключительно на президента. Она пытается дистанцироваться от партии, но ей никто не верит. Ситуация будет только ухудшаться, а рейтинг Санду будет только падать. Рано или поздно ей придётся принять решение: ужас без конца или ужасный конец, – сказал Додон.

Он считает, пишет tass.ru, что события в молдавской политике меняются стремительно и в последнее время даже “родственники президента уходят с занимаемых должностей и уезжают из страны”, что по его мнению – “первый сигнал, что что-то готовится, что они что-то знают. Это не просто так. События ближайших месяцев расставят все точки над i”, считает Додон.

Как свидетельствуют опросы, около 70% жителей Молдовы разочарованы политикой властей, и почти 65% поддерживают идею смены правительства. С лета прошлого года в республике проходят акции протеста оппозиции, которая обвиняет власти в падении уровня жизни в стране и неспособности справиться с кризисом. Протестующие указывают на возросшие в несколько раз цены на продовольствие, газ, электричество, рекордную за последние 20 лет инфляцию в 31%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

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